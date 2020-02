Tweet on Twitter

Oswaldo Alanís, uno de los principales refuerzos del San José Earthquakes para esta temporada, habló de sus primeras impresiones de la MLS, asegurando que no es como todos piensan.

“Es una Liga que está creciendo mucho. Aunque tenemos una cierta idea de inferioridad, ves la capacidad de los jugadores y no es como se piensa. Lo veo similiar a cuando fui a Segunda División (Real Oviedo de España). De repente no se valora la calidad futbolista que hay”, mencionó en una entrevista. De igual forma, el zaguero agregó que la mentalidad de los jugadores es diferente, pues su ego no es tan alto.

“En la MLS, el ego del jugador es diferente. Es menos, está más comprometido”, explicó el exfutbolista de las Chivas.