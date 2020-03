Entrega de lentes

Tweet on Twitter

Desde hace 6 meses, Leny Monroy Cisneros dejó de utilizar sus lentes porque los extravió y su familia no podía cubrir el gasto que representaba adquirir unos nuevos, por lo que el joven acudía a la escuela sin poder ver correctamente.

Leny tuvo que padecer en el salón de clases con dificultades para copiar las tareas y ejercicios, situación que se revirtió al recibir unos nuevos lentes a través del Gobierno del Estado en conjunto con la Fundación “Ver bien para aprender mejor”, los cuales representan una oportunidad para desempeñar su rendimiento escolar y ya no será un problema sentarse en la parte de atrás del salón.

Con esta entrega, alumnos y padres de familia se ven beneficiados no sólo en el mejoramiento escolar, sino que también es un apoyo económico, pues muchos de ellos no utilizan lentes porque sus familias no tienen las posibilidades económicas para adquirirlos, informa un comunicado.