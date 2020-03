Tweet on Twitter

Ángela quiere mujeres sin miedo, ella no sólo pertenece a una nueva generación de artistas que busca llevar la música vernácula y ranchera a los jóvenes, también es una adolescente cuyo interés está en que la violencia hacia la mujer también sea erradicado.

Proviene de una familia artística, sus abuelos fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre y ella quiere unirse a ellos, pero también busca demostrar que la igualdad es necesaria, si se desea erradicar la violencia. “Se necesita enseñar a nuestros hijos, padres y los hombres que nos rodean que se debe de respetar a la mujer, paulatinamente la violencia hacia la mujer tendrá que disminuir, se debe empezar por la casa”, dijo en entrevista con El Universal. La joven, de 16 años, durante su participación en los Spotify Awards, se pronunció contra los feminicidios portando una blusa en la que se leía la leyenda “Ni una más”, enmarcada por unos ojos que simulaban llorar sangre.

Para la joven, deberían de existir penas más grandes para aquellas personas que atenten contra la vida de una mujer. “Si ponemos en perspectiva los castigos que hay para otros crímenes y eso lo lleváramos a la violencia a la mujer deberían de ser igual de consecuencia o incluso más fuertes. Atentar contra la vida humana y en especial contra la mujer debería de ser algo que se castigue con las penas más grandes”, opinó.

La menor de los Aguilar espera que la problemática que hoy enfrenta el país en nivel de violencia y feminicidios acabe. Ve de manera esperanzadora que la sociedad civil se pronuncie, pues afirmó que, si las mujeres han decidido salir a las calles a marchar y emprender la iniciativa de Un día sin mujeres, es porque la situación las obligó y ella apoya el movimiento. “Si tuvimos que hacer algo tan drástico es para que nos escuchen. Cada fecha importante es un recordatorio de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Yo celebraré ese día a mi mamá, mi abuela, a todas aquellas mujeres que me han hecho la mujer que soy”, dijo.

Pese a estar a favor del movimiento, Ángela no estará el 8 y 9 en CDMX. Pero aseguró que eso no significa que no haga cosas en favor de la mujer desde el lugar que esté.