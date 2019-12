Están en proceso de sanación

Tweet on Twitter

A raíz del conflicto que surgió entre Ari Borovoy, a través de su empresa Bobo Producciones, y los demás integrantes del grupo OV7, Mariana Ochoa aprendió que deben arreglar sus problemas en privado y no ventilarlos ante la mirada público, tal como sucedió. “Aprendí que la ropa sucia se lava en casa. Cuando te encuentras en medio de cosas que están pasando, estás en medio de una crisis y, de repente, no sabes cómo reaccionar, son cosas que no piensas”, explicó luego de generar polémica mediante un vídeo que subió a sus redes sociales y en el que expresó su sentir al respecto.

En ese vídeo, que eliminó a los pocos minutos, Mariana decía que se enteraron que OV7 no participaría en las últimas fechas del 90’s Pop Tour por un comunicado de Bobo Producciones. “Ni siquiera se nos dio aviso, no hubo llamada, negociación, a lo que nosotros tuvimos que responder con otro comunicado en nuestros medios”, dijo el pasado 27 de noviembre.

“Lo que prevalece, a final de cuentas, es el cariño. La gente sabe que somos una familia de 30 años y en ese tiempo ha habido acuerdos, desacuerdos, momentos difíciles y muchas alegrías, esto último, es lo que más vale. Sin embargo, los momentos difíciles también te hacen crecer”, resaltó.

Hace unos días, OV7 se reunió para el concierto de Kalimba, allí, Mariana dijo que la agrupación se encuentra en un proceso de sanación: “Todavía hay un proceso que, a final de cuentas, está sucediendo y es de sanación de todos nosotros”.