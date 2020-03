¿Estás a favor o en contra de la cacería?

“No estoy a favor porque no me gusta la cacería. Sin embargo, lo veo bien por aquellos que la ocupan para comer o para salir adelante, si fuera por un deporte, eso está mal. En lo particular no me gusta comer animalitos silvestres”.

Aarón Dzib

Empleado

“Estoy en contra porque algunas veces, hay quienes lo agarran como deporte y no como sustento de vida. Ya he comido conejo y pizote y saben bien, pero no cazo para nada porque eso hace que se acabe la fauna silvestre”.

Miguel Ángel Hernández

Empleado

“En parte estoy a favor porque hay gente, sobretodo en las comunidades rurales que dependen de esta actividad en gran medida. Sin embargo, desde mi punto de vista no es normal, estoy en favor de la vida, no de quitarla. Es una cuestión ancestral”.

Mario Ortega

Empleado

“En lo particular nunca he ido a tirar ningún animal y para mí eso no está bien. Hay quienes abusan de esa práctica. Debemos proteger lo que tenemos porque si no entonces se puede acabar las pocas especies que quedan, debido al crecimiento poblacional”.

Ciudadano

Empleado

“Yo no estoy a favor de la cacería porque hay especies que están en peligro de extinción y con tales prácticas se promueve que se erradiquen totalmente. Para mí no está bien comer carne de animales silvestres porque hay que conservar las especies”.

Josué Reyes

Empleado