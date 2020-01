Tweet on Twitter

A pesar de que el nombre de la calle da una leve “sensación” de seguridad, lo cierto es que los andantes de la calle República del Salvador por calle Guatemala y avenida República en el popular barrio de Santa Ana en la ciudad de Campeche, están en serio peligro.

Y es que según los peatones en tal tramo el acceso es más que complicado y salir ileso es una cuestión de suerte o de “salvación”. En cuanto a las problemáticas, los campechanos informaron que la vía siempre es traficada por vehículos y motos, pero debido al pequeño espacio de las banquetas, sólo uno puede caminar por ellas, haciendo que el resto se baje a la arteria vial, pese al casi perenne flujo de vehículos y motos.

Aunque diariamente se ven a transeúntes ir y venir por la cercanía de un paradero de combis, además del pequeño espacio exclusivo de los caminantes, también hay varios obstáculos que dificultan la circulación peatonal.

No conforme con lo anterior, los quejosos también informaron de las condiciones de limpieza de la mentada calle no están del todo bien.

“La gente es puerca, sí; no le vamos a echar la culpa a las autoridades y sus achichincles porque nosotros los ciudadanos no tenemos la cultura de mantener las calles limpias. Ellos pueden limpiar, pero si nosotros no ponemos la basura donde debe ir, de nada sirve que limpien”, resumió la ciudadana Marcela Alarcón.