Como parte de los trabajos de la Dirección de Deportes, de impulsar el Tae Kwon Do en los Espacios de Formación Deportiva del municipio, se han realizado importantes entrenamientos y capacitaciones por parte de los cuatro maestros coreanos que estarán durante un mes, impartiendo sus conocimientos en esta arte marcial, por lo que se ha contado con una gran respuesta e interés de las academias locales.

El presidente de la Alianza de Descendientes Coreanos México-Cuba y coordinador del Programa Ansan-Cammpeche, Irving Lee Gutiérrez, acompañado del maestro coreano, Jun Sik Kim, presidente de Kukkiwon México, manifestó que como uno de los principales objetivos es que en todos los Espacios de Formación Deportiva y las Escuelas de Tae Kwon Do se puedan capacitar de la mejor manera por parte de los maestros coreanos de Tae Kwon Do que estarán capacitando a instructores locales, durante un mes.

De esta manera con la intención de corregir y mejorar las enseñanza de los maestros campechanos, los entrenadores coreanos se han dedicado a observar detenidamente a los instructores locales en sus clases, para posteriormente hacer las correcciones y recomendaciones correspondientes, con el objetivo de que los campechanos puedan tener un mejor desempeño, en las diferentes técnicas del Tae Kwon Do, como combate y formas, además de mejorar en la técnica de exhibición al explicar cómo hacer movimientos correctos, que permitan tener mayor proyección al momento de ejecutar golpes y patadas.

De esta manera, todas las tardes los cuatro maestros coreanos han visitado el espacio en el gimnasio de los Tigres del Holoch, y posteriormente han visitado las clases y entrenamientos en los Conejos de Siglo XXI, en donde han tenido una gran respuesta por taekwondoínes locales.

Los coreanos que se encuentran impartiendo estas clases y entrenamientos de manera totalmente gratuita son: el maestro Jae Hyeon Kim, especialista en Kyoorugi, y egresado de la Universidad Kyungdong; el maestro Wooyong Kim, especialista en Poomsae, egresado de la Universidad Shinsung; el maestro Mingyu Choi, especialista en Poomsae, egresado de la Universidad Kyunghee, y el maestro Jeonghwan Song, traductor egresado de la Universidad Yongin.

Con la finalidad de intercambiar puntos de vista y temas relacionados a la promoción y desarrollo del Tae Kwon Do hoy en punto de las 17 horas, se estará realizando una exhibición y entrenamiento en el Patio Central del Palacio Municipal, en donde un gran número de escuelas campechanas de Tae Kwon Do, así como de autoridades de la Asociación Estatal de Tae Kwon Do de Campeche, y público en general, podrán observar de las sesiones con los entrenadores coreanos, que cuentan con un alto nivel de aprendizaje por parte de las mejores universidades de Corea del Sur.

En la segunda semana los maestros coreanos visitarán el gimnasio de Venados de Samulá; los Leones de la Esperanza y los Tiburones de Lerma, para cerrar el viernes 24 en el Palacio Municipal con otra exhibición.