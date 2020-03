familia consultorios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Quiero empeñar un par de cosas, pero no conozco bien el proceso. En términos generales, ¿de qué consta este método de prestamos

Valuación de los objetos

El empeño es una forma de obtener dinero de manera fácil porque puedes convertir en dinero en efectivo las cosas que ya tienes en casa. El problema es que una vez que las empeñas y quedan en manos de la casa de empeño te será más costoso recuperarlas y corres el riesgo de no poder hacerlo si no pagas a tiempo. El monto del préstamo depende del valor del artículo que vas empeñar y del porcentaje de avalúo que cada casa de empeño tiene. Los plazos varían en cada casa de empeño y dependiendo de los artículos. El plazo de pago pude ir de 1 día a 6 meses, en algunos casos el plazo podría ser mayor.

Por motivos personales ya no puedo tener a mi mascota conmigo. Me duele el ya no poder estar con mi perro, pero debo resignarme. ¿Qué puedo hacer para darlo en adopción?

Adopción temporal

Los motivos para dar en adopción a una mascota son diversos. Si en tu caso no hay otra opción, el principal consejo en asegurarte que su nuevo hogar sea adecuado y que recibirá el amor que merece. Si la situación que atraviesas es pasajera, como una mudanza, podrías dar a tu mascota en adopción temporal a algún amigo o conocido de confianza; así podrías tenerlo de regreso en cuando te fuera posible. También hay aplicaciones y grupos de adopciones en los que podrías fijar términos para la adopción a los postulantes.

He escuchado que el tener relaciones sexuales con frecuencia en bueno para la salud y que ayuda a bajar de peso. Una amiga comentó que igual podría servir para prevenir el envejecimiento. ¿Es cierto?

Beneficios

Es bien sabido los beneficios que trae esta práctica en la salud. El ritmo acelerado bajo el que vivimos suele ponernos tensos y en ocasiones el estrés te hace aparentar más años de los que en realidad tienes. Las hormonas que liberamos luego de tener un encuentro íntimo nos ayudan a sentirnos relajados y desestresados, lo que nos ayuda a dormir mejor. Así que luego de dormir cómodamente es más probable que tengas una mañana feliz y productiva. Sin duda te verás más joven y radiante.

Mi mamá está obsesionada con las bacterias y ha comprado una inmensidad de mascarillas. ¿En verdad son tan efectivas como dicen?

Son la primera barrera protectora

Los cubrebocas no son infalibles, por sí solas, frente a los virus porque no aíslan completamente a la persona del contacto con el exterior. Aunque ningún tipo de cubrebocas representa una barrera totalmente infranqueable para las infecciones, algunas ofrecen más protección que otras. Las que solemos ver son las de uso quirúrgico. Su objetivo es evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que las lleva. De hecho, están diseñadas de dentro hacia fuera para evitar la diseminación de microorganismos presentes en la boca, nariz o garganta.