“Future Nostalgia”, el segundo disco de Dua Lipa estaba previsto para estrenarse el próximo 3 de abril, pero se filtró en internet.

El material es uno de los más esperados en el año luego del disco homónimo de la cantante lanzado en el 2017 y que la llevó a consolidarse en la escena del pop a nivel mundial.

Dua Lipa adelantó los sencillos “Future Nostalgia”, “Don’t star now” y “Psysical”. Además, para la próxima semana se estrenará de forma oficial un sencillo más titulado “Break my heart”.

“Future Nostalgia” tiene una edición especial con un disco en vinil, un libro de fotografías, una nota de agradecimientos de Dua Lipa, tatuajes en referencia al disco, pegatinas e imágenes polaroid.

A los seguidores de la cantante no les agradó la filtración y piden que no se comparta el link de la descarga, ni se escuchen las canciones hasta la fecha oficial. Dua Lipa aún no ha declarado nada al respecto, pero programó una transmisión en vivo para la tarde de hoy.