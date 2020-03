Tweet on Twitter

En esta Cuaresma, tu Periódico La i se fue hasta el mercado Pedro Sáinz de Baranda para platicar con los chambeadores de la zona húmeda, y verificar cómo les está yendo.

Recala el pescado

Y es que según los comerciantes, el mal tiempo desabasteció ligeramente el pescado, por lo que actualmente no hay de qué preocuparse, ya que hay de todo y para todos.

La venterita María Ortega nos comentó que desde pescados del mar hasta de agua dulce se está llevando la gente, ya sea para el caldo, la fritanga o en su “jugo”.

Escasa visita de marchantes

Pese al amplio surtido, promociones y puestos prestos para atender a los clientes, los locatarios informaron que las ventas han estado flojas en lo que va de la primera semana de Cuaresma.

En relación con lo anterior, el cuate Pedro Arceo develó que el único movimiento que hubo de gente, fue por la quincena, ya que del resto están como el norte: bien fríos.

“No ha habido mucho movimiento de gente, sólo vienen a comprar cuando es quincena porque la gente no tiene dinero. Está fría la cosa”, dijo.

Servicios económicos

A pesar de lo anterior, los venteros del Sáinz de Baranda manifestaron que no hay excusa para no comer pescado, no sólo en esta temporada sino en todo el año; pues además que los costos están bastante asequibles, hay escamadores y hasta comerciantes dispuestas en freír su compra al término que prefiera.

Agradable aroma

Finalmente, los comerciantes extendieron la invitación a la ciudadanía en general para acercarse a consumir el marisco de su preferencia, en óptimas condiciones de higiene y limpieza.