Ganándose la vida

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Para algunos, ir a una feria es sinónimo de entretenimiento, paseo y compras, pero para otros como nuestro personaje de hoy: es su forma de ganarse la vida.

Y es que doña María del Carmen Tinal García ha vivido de feria en feria para mantener a su familia, una interesante manera para salir adelante.

¿Cuántos años tiene?

“Tengo 59 años”.

¿Cuántos hijos tiene?

“Tengo 5 hijos y dos más que sigo creciendo”.

¿A qué se dedica?

“Soy comerciante, vendo churros y papas. Esta ha sido mi vida, desde que tenía 8 meses mi hija. Ya tiene 36 años mi hija”.

¿Cómo empezó en este negocio?

“Me dediqué a esto porque entré a trabajar a un puesto y de ahí lo hice por mi cuenta y empecé a expandirme. Ahora tengo los churros, papas, brincolín, marquesitas. Nosotros trabajamos de feria en feria, nos movemos por distintos lados”.

¿Cómo se siente al vivir de feria en feria?

“Ya me acostumbré a esto, esta es mi vida, me siento contenta, conozco de muchas cosas, nos divertimos acá; esta es la fuente de mi hogar. Lo malo es dormir en el suelo, la lluvia, el sol; a veces llegamos cansados a algún lado y tenemos que armar. En la noche, cargamos y nos quitamos. Esta ha sido toda mi vida. Nosotros no tenemos un 24, un 31, un día de reyes. Todavía sigo en la lucha”.

¿Cómo va el negocio?

“Hay dificultades como en todos lados, estuvimos en la feria de Sabancuy y nos fue muy mal, hubo mucha lluvia”, resumió la ventera.