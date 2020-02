Habrá respeto

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Arquidiócesis de Yucatán se sumará al paro de labores del 9 de marzo, reiteró el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, al referirse al movimiento #UnDíaSinNosotras.

El prelado detalló que respetarán ese paro y dirán a las mujeres que trabajan en la iglesia que pueden tomarse el día con toda libertad.

Según explicó, envió un comunicado a los sacerdotes para que dejen a las mujeres que trabajan en parroquias tomarse el día sin ninguna represalia.

“Al contrario, que esto nos sirva para sumarnos a la búsqueda de una vida de más equidad, de más respeto a la mujer en sus derechos”.

Algunos cristianos y no cristianos querían que no nos sumáramos a este día libre del 9 de marzo porque dicen que detrás de esto hay feministas, gente en contra de todos los principios sobre la familia.

Sin embargo, consideró, también hay gente de buena voluntad, hay de todo. No es algo exclusivo de estas agrupaciones y sea como sea, quitando lo impuro, la impureza de algunos movimientos, tenemos que considerar más los derechos de la mujer y tratarla de acuerdo con su dignidad.

Es importante que demos signos de que estamos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto que nos merece la mujer como tal como sociedad, también como Iglesia, expresó.

El prelado ofreció una improvisada rueda de prensa en la Catedral de Mérida, donde presidió una misa matutina del Miércoles de Ceniza.

Creo que esto se ha generalizado en México, expuso. He sabido de algunos que se oponen porque creen que quienes organizan y participarán en manifestaciones serán feministas rabiosas que están también a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario y de otras tantas cosas, pero en general las mujeres en México, como en otras lugares del mundo, se han sentido agraviadas al no ser reconocidos sus derechos humanos, al no haber una igualdad en el trato con los varones en los distintos grupos de la sociedad.

Más allá de los feminicidios, aquí en Yucatán, por ejemplo, quizá no sea un tema tan preocupante como en otros lugares de México, abundó. Pero es muy preocupante la violencia contra la mujer que se da en las familias. Es muy común que hombres lleguen alcoholizados a su hogar y agarren a golpes a la mujer.

Además, dijo, es frecuente que esos hombres no lleven dinero (al hogar) porque se lo gastaron en la bebida y eso es muy grave, entonces es importante que demos signos de que estamos a favor de la igualdad.

Monseñor subrayó que es muy importante el lugar que la familia ocupa en la sociedad como “célula fundamental de la sociedad”.

A la Iglesia la consideramos como Iglesia doméstica, remarcó. Por eso yo decía hace ratito lo grave que es que haya violencia intrafamiliar: cuánto sufrimiento, para la mujer, también para los hijos que están viendo aquellas escenas.

A veces eso se convierte en una escuela que los varoncitos ven y a lo mejor piensan que es un modo en el que se puede vivir, en que se debe vivir.