¿Hay suficiente vigilancia en el Sáinz de Baranda?

SÍ. “La verdad que sí hay vigilancia, pero son cosas en las que uno no prefiere opinar porque desconoce a fondo qué tanto y que no hay. Por lo que he visto en mis compras rápidas, sí hay vigilancia en el mercado”.

Ciudadana

Empleado

NO. “Hay muy poca vigilancia y eso perjudica, principalmente a nosotros porque nos roban. De la propia camioneta nos han robado la fruta más de una vez. El día que me robaron, la caja de pera estaba a $700 y la de manzana $600”.

Luisa Pérez

Comerciante

NO. “Nada más sábados, domingos, días festivos y quincena se ven a los Policías, pero de ahí para allá: ¡Sálvese quien pueda! A veces pasa algo y si andas buscando al inspector no está pendiente del área. Todo el mercado es inseguro”.

Betty Sánchez

Comerciante

NO. “A veces hay gente sospechosa, y debería haber un poco más de vigilancia porque a veces le roban la bolsa al marchante, le roban los bultos, hasta los celulares. Desde que aclara hasta las seis que están los locatarios están esas personas”.

Julio Pérez

Comerciante

NO. “Debe haber un poco más de vigilancia porque aquí hasta te roban. Sí pasan los polis a veces, pero no se quedan, se van. Están dentro de nosotros, insultan a la gente. Es algo peligroso y lamentable a la vez porque no estamos seguros”.

Ciudadana

Comerciante