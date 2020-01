Imprudencia de conductor

Tweet on Twitter

La imprudencia de un conductor, quien estaba bajo el influjo del alcohol, casó un accidente la noche del viernes en la calle 59 entre 38 de la colonia Santa Cruz, en Tizimín.

De acuerdo a datos recabados, Marco Antonio D. C., de 23 años de edad, circulaba en la calle 59 a bordo de un auto blanco. En el cruce de la calle 38, al no respetar una señal de alto, colisionó la moto italila negra, manejado por Daniel Enrique C. U., de 17 años de edad.

Tras el impacto, el menor cayó de la unidad, por lo que presentó heridas en el cuerpo.

Al sitio llegaron paramédicos de la SSP, quienes tras atender al joven motociclistas lo trasladaron a un hospital particular.

Al lugar donde ocurrió el hecho llegó también la Policía Municipal, quien abanderó la zona y detuvo al conductor del auto. Posteriormente, los vehículos se trasladaron a la comandancia municipal para el deslinde de responsabilidades.

