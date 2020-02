Inadaptado, le falta su familia

Edson Álvarez reveló las razones por las cuales él considera que su adaptación al fútbol holandés ha tardado más de lo esperado y que a su vez han provocado que no tenga una mayor regularidad en el Ajax.

“Aquí lo importante es aguantar de la mano de mi familia, han sido dos meses difíciles porque no he estado con mi novia y con mi hija por temas migratorios, imagínate, son cosas que a veces piensan que no tienen nada que ver pero tienen muchísimo que ver, porque yo estando acá solo, sin mi hija principalmente, me he perdido pocas o muchas cosas de ella”, apuntó en exclusiva para TUDN.

Edson se mostró mesurado respecto a la falta de minutos que ha padecido durante estas últimas semanas, donde incluso ha sido criticado por medios locales debido a que su rendimiento no ha cumplido con las expectativas generadas durante su arribo a la Eredivisie.

“Son cosas que también algunas veces ni yo mismo lo podía explicar, cosas que ya no me corresponden, a mí lo que me corresponde es seguir entrenando, dar mi cien como lo hice desde América, en selección, son decisiones que uno no entiende, que toma el cuerpo técnico pero yo estoy muy tranquilo”, dijo el mexicano.