Un fuerte incendio de maleza en la Unidad Habitacional Siglo XXI movilizó al personal del heroico cuerpo de bomberos, quienes emplearon alrededor de 30 mil litros de agua para sofocar el siniestro que generó un denso humo que era observado a varios metros de distancia, además de causar molestia a vecinos.

El fuerte incendio, en el que participaron dos pipas y el carro cisterna para controlarlo, se produjo alrededor de las 13:30 horas, cuando vecinos de la colonia antes señalada dieron aviso al número de emergencia del siniestro que se generaba en la avenida principal, mismo que al formarse mucho humo ingresaba a los predios lo cual afectaba a las personas.

Tras el reporte, personal de bomberos de inmediato se movilizó hasta la calle décimo segunda por décimo novena apreciando el voraz incendio que ya había consumido cerca de dos hectáreas de maleza, el cual se hallaba en los patios de varios predios colindantes, empleando cerca de 30 mil litros de agua para combatir la quema y enfriar el terreno.

Pese a que no ha iniciado oficialmente la temporada de quemas, las autoridades han exhortado a la población en general en tomar sus debidas precauciones, así como a protegerse de los intensos rayos del sol, esto sumado a no originar incendio de basura, mismos que en muchas ocasiones se sale de control al no contar con un abastecedor de agua al alcance, lo que genera la movilización de las unidades.