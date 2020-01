Inicia el 2020 presumiendo al galán

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Roberto Carlo, actor de telenovelas y conductor del programa “Sale el sol”, decidió iniciar el 2020 revelando la identidad de su novio, quien también es parte de la farándula.

A través de Instagram, compartió una fotografía en la que invitó a sus seguidores a “no ponerse etiquetas” y “no tener miedo” de aceptarse.

En la imagen, Roberto Carlo aparece con su novio, Rubén Kuri del programa “Cuídate de la cámara” durante un viaje a París y de fondo la emblemática torre Eiffel​.

“Amar es la forma más bonita de transitar este camino. NO tengas miedo de ser quien eres, no te creas, ni te pongas ni una sola etiqueta, que nada ni nadie te defina, eres la posibilidad infinita de hacer y ser QUIEN TÚ QUIERAS. Tómala, la vida es una”, escribió el actor. “Deseo un 2020 y una vida en donde TODXS tengamos la oportunidad de amar y ser felices. Feliz 2020, Feliz vida”, añadió. Aunque Roberto Carlo no dio detalles de su relación, si es la primera vez que publica una fotografía junto a su pareja. Mientras que Rubén Kuri hizo lo propio en navidad, pero con un mensaje más neutro.

Apoyo de su público

“Que viva el amor”, “Se ven muy bonitos juntos”, “Me encantan”, “Love is love”, “Que viva el amor sin miedos”, “Lo sabía, felicidades a los dos”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación.