Intenta estacionarse y choca un taxi

Por realizar maniobras de reversa sin tomar sus debidas precauciones, el conductor de un vehículo particular dañó un taxi que estaba estacionado frente a conocido bar sobre la avenida Álvaro Obregón y cerca de la glorieta al ex monumento Pablo García, donde al no haber lesionados, decidieron llegar a un arreglo.

El choque ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando el conductor del vehículo Ford tipo Fiesta de color verde, con placa DJF-3694 del Estado, circulaba sobre la avenida antes señalada, llevando como dirección la avenida Gobernadores.

Fue al pasar por conocido bar, cuando el sujeto al parecer intentó estacionarse realizando maniobras de reversa, dañando el costado derecho del automóvil de la línea Hyundai tipo Grand i10, rojo con blanco, placa 9692BFB y marcado con el número TX-787 de la cooperativa Águilas, mismo que se hallaba estacionado en espera de clientes, al momento de ser impactado.

Tras el choque, ambas unidades quedaron varadas en medio de la calle, dándose aviso al número de emergencia, ya que presuntamente el responsable se hallaba bajo los influjos del alcohol, mismo que dio aviso a sus familiares, llegando hasta el lugar para dialogar con el taxista quien avisó a su aseguradora.

Los daños materiales fueron valuados en cerca de 10 mil pesos, sacando la peor parte el taxi, ya que la portezuela del lado derecho se desajustó al abollarse el guardalodo y parte de la misma, mientras que el Fiesta presentó las averías en la defensa trasera, siendo cerca de las 7 de la mañana, cuando un ajustador se presentó hasta el lugar realizando los trámites correspondientes para el acuerdo.