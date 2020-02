Investigan

Tweet on Twitter

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado de Campeche (Fgecam), Juan Manuel Herrera Campos, informó que mediante el Procedimiento Abreviado, el Juez de Control del Primer Distrito Judicial, sentenció a Hilario Chí Cahuich a 31 años de prisión por los delitos de Desaparición Cometida por Particulares y Violación Equiparada, en agravio de una menor de edad.

El Abogado del Estado quien estuvo acompañado del secretario de Seguridad Pública en el Estado, Jorge de Jesús Argáez Uribe y el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Inspector General, Federico Prieto Anota, indicó que Hilario Chí se encuentra compurgando su condena en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

Indicó, que el sábado 11 de enero del año en curso, Hilario, llevó a cabo la desaparición forzada de una menor de 12 años de edad a quien sustrajo del poblado de San Miguel Allende, Pich, Campeche, con la cual anduvo por diversas comunidades aledañas para evadir a las autoridades.

En este contexto, se convocó a un operativo conjunto donde participaron el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y Armada de México y la Guardia Nacional, así como los elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Agencia Estatal de Investigaciones para hallar a la menor.

Añadió que como resultado de la intensa búsqueda, la difusión de la Alerta Amber y la participación de la sociedad civil, se obtuvieron datos que permitieron que el miércoles 29 de enero, fuera asegurado Hilario Chí Cahuich y recuperada la menor en un paraje de la de la invasión Sinaí, en esta ciudad capital.

El pasado sábado primero de febrero, Hilario Chí, fue llevado a audiencia inicial y a través de su defensa solicitó al Juez de Control ampliación del término Constitucional, reanudándose el miércoles 5, donde fue vinculado a proceso y se le fijó prisión preventiva oficiosa por todo el todo el proceso y al Ministerio Público que conoce del caso, se le otorgó dos meses para la Investigación Complementaria.

Herrera Campos, precisó que mediante un consenso entre las partes involucradas y a través de un medio alterno de solución de controversia, se llevó a cabo el procedimiento abreviado, que concluyó con la sentencia condenatoria de este caso.

Apuntó, que se trata de una sentencia ejecutoriada y firme, en donde las partes renunciaron a los plazos para promover cualquier recurso.

En otros temas, con evasivas el Fiscal General respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación en torno a los hechos violentos en el municipio de Carmen y el caso del estudiante de la UNAM.

Al cuestionar por el suceso en Carmen, que dejó la detención de 20 personas entre ellos 11 menores de edad, el fiscal dijo que estos últimos están en libertad y que sólo fueron llevados junto con sus padres a la Vicefiscalía para su protección.

Se limitó a decir que todas acciones cometidas por las fuerzas policiacas municipales y ministeriales estuvieron justificadas ante una multitud agresiva que atentaba contra la integridad del personal oficial.

En cuanto al estudiante de la UNAM detenido, especificó que hasta ahora la UNAM no ha emitido o tenido acercamiento con la Fiscalía del Estado para intentar conciliar una solución a favor del imputado por el delito de robo de vehículo.

También especificó que sólo es ese delito por el cual se encuentra asegurado, desmintiendo que haya otro delito como falsificación de documentos como se informaron medios digitales.

En cuanto al caso, reafirmó que está comprobada su participación en el robo de una motocicleta y que si la máxima institución educativa de la Ciudad de México realmente esté asesorándolo, no ha habido ningún documento, visita de los padres como se rumoró o solicitud formal sobre el tema.

Otro de los temas sobresalientes fue el hecho de la semana pasada en la Universidad Mundo Maya donde confirmó que se ubicó a la persona quien está bajo investigación, no se encontró ningún arma, la persona responsable no estaba en la universidad pero no confirmó que se tratara de algún estudiante.

También comentó sobre el robo hacia un hospital privado de la ciudad, pero no dio a conocer muchos datos, cabe resaltar que la conferencia de efectuó a las diez de la mañana del día de ayer, pero alrededor de las catorce horas se encontraron restos del cajero y armas con las que fue asaltado el hospital.

Afirmó que junto a la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, se encuentran trabajando para conservar la seguridad de los campechanos, pues constantemente los tres ejes de seguridad realizan reuniones en donde se plantean los principales puntos para atender mediante estrategias.

Enfatizó que todos los asuntos que suceden en el estado tienen una solución, solo que algunos llevan más tiempo.