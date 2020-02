El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que las críticas y señalamientos de sus adversarios no le afectan en nada.

En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que “ando muy contento, bien y de buenas”.

López Obrador señaló que otros son “los corajudos”, los que andan de mal humor.

“Dicen: el viejo, que ya el Presidente está chocheando jajaja, pues estoy maduro eh, no viejo, pero no me afecta nada, no tengo enemigos, tengo adversarios”