Le da risa el odio de los mexicanos

Sarita Sosa fue nombrada como la gran villana tras el fallecimiento de su padre José José y ahora por primera vez habló acerca de cómo se siente tras la reacción de los mexicanos.

En entrevista para el programa “Suelta la sopa”, Sarita Sosa habló sobre lo difícil que es no tener a su padre y no poder verlo. “Aprender a aceptar que él ya no está”.

En cuanto a la piñata que se realizó en México sobre ella, aseguró que más que enojarse le da risa. “Da risa porque mi amiga ordenó una, es un tipo de bullying pero a mí personalmente me da risa”, dijo.

Reiteró que todo el odio ganado en México es algo que “no tenía que pasar”. “Están juzgando sin saber, de este lado no hay ningún resentimiento. México también es mi país”, añadió.

Acerca de la relación con sus medios hermanos José Joel y Marysol Sosa, Sarita dijo que a pesar del distanciamiento, el día que tengan que platicar “si se tiene que hacer se hace”.

El reencuentro entre los tres podría darse para la lectura del testamento, el cual no ha sido entregado. “En su momento se hará, no hay prisa”, dijo sobre el tema.

Cuestionada acerca de si tiene miedo de visitar México y que esa sea la razón para no ir a cobrar regalías, Sarita Sosa dijo que no tiene miedo, pero que prefiere estar tranquila y “no pensar en esas cosas”.