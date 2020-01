Tweet on Twitter

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 33/a. Zona Militar, invita a los jóvenes de la clase 2000 y remisos que no recepcionaron su cartilla de identidad del servicio militar nacional durante el año 2019, así como las que se recepcionarán para cumplir con su servicio militar nacional en el presente año de la clase 2001, a realizar lo siguiente:

A los interesados que no se presentaron a recoger su cartilla liberada en diciembre 2019, en los módulos establecidos del 10/o. Batallón de Infantería, 11/o. Regimiento de Caballería Motorizado y 25/a. Compañía de Infantería No Encuadrada, se les hace saber que fueron concentradas en la Oficina de Reclutamiento de esta Zona Militar con sede en esta ciudad, para continuar su entrega en los horarios de atención de 8 a 13 horas, de lunes a viernes y de 8 a 10 horas los días sábados, siendo la fecha límite de entrega el 30 de junio 2020. En el concepto que el día 1º de julio se procederá a incinerar las cartillas que no fueron recepcionadas.

Para el personal de conscriptos que cumplirán con su Servicio Militar Nacional durante el año 2020, se les convoca los días sábados y domingos del mes de enero 2020, a partir de las 8 a las 13 horas en las unidades militares que les corresponda; asimismo, se les informa que las sesiones de adiestramiento iniciarán el 4 de febrero del 2020.

De esta manera la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir a la preparación de jóvenes emprendedores, propositivos, comprometidos con principios y con sólidos valores dispuestos a contribuir la construcción de un mejor México.