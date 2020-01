Lo dejaron “frio” del susto luego de chocar

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Con daños de mayor cuantía terminó un automóvil particular, luego que fue impactado por el conductor de un camión repartidor de hielo, resultando con daños el vehículo particular, los cuales superaron los 25 mil pesos. Por fortuna no hubo personas lesionadas más que los daños materiales.

El accidente se registró cerca de las 18:00 horas de días pasados, cuando el conductor del vehículo particular, de la marca Peugeot Renault color rojo con placas del estado de Veracruz, tras ir bajando del puente de la obrera intentó cruzar la avenida Boquerón para reincorporarse a la calle Bellavista, pero lo hizo sin las debidas precauciones siendo fuertemente colisionado por su costado izquierdo por un camión repartidor de hielo, quien circulaba en aparente preferencia. Los daños causados fueron de regular cuantía, pero por fortuna no hubo personas lesionadas más que el gran susto que llevó el conductor presuntamente responsable.

Ambas unidades quedaron atravesadas en dicha intersección en espera de sus aseguradoras así como también de peritos de tránsito mismos que esperarían a que estos llegaran a un arreglo. El vehículo responsable tuvo que ser remolcado con grúa ya que del fuerte impacto no prendió