Locatarias se unirán a paro

Tweet on Twitter

Share on Facebook

En solidaridad al paro nacional de mujeres convocado el próximo 09 de marzo, locatarias del mercado Pedro Sáinz de Baranda afirmaron que no trabajarán tal día.

Entre las asistentes, doña Lupita Gómez comerciante de la zona húmeda de dicha central de abasto, afirmó que no trabajar el 09 es sinónimo de corresponsabilidad a los logros de grupos feministas a nivel nacional, ya que tal convocatoria ha permeado en diversos áreas gubernamentales, privadas, entre otras.

Aunque respetó la decisión de muchas por omitir tal día, la puestera informó que un buen tanto de mujeres del mercado no acudirán a sus puestos.

“Tenemos que sumarnos porque es algo trascendental, que se logró por la lucha de más mujeres de México. No podemos dejarlas solas y por eso ese día no voy a trabajar. No quiero que haya ninguna más”, dijo.