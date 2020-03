Con buenos resultados durante el primer día de competencia, la delegación campechana de atletismo arrancó su participación en la etapa regional del Nacional Conade 2020, la cual se realiza en el estadio “Salvador Alvarado” en Mérida, Yucatán; donde se ganaron 12 medallas, divididas en 5 oros, 5 platas y 2 bronces.

En lanzamiento de bala sub 18 femenil se obtuvo oro y plata; siendo la atleta Mariana Almeyda quien se adjudicó el primer lugar de su categoría, dejando en segundo a Samantha Montenegro igual de Campeche; en bala sub 16, Tamika García se coronó campeona regional sumando un oro; mientras que en lanzamiento de disco sub 20, Gerardo Avila ganó la presea dorada, dejando en segundo y tercer lugar a los representantes de Yucatán; en la lanzamiento de bala sub 16, Ángeles Can sumó una medalla de bronce; logrando todos su clasificación al Nacional Conade 2020.

Así mismo, Adlaly Cohuo sumó una medalla de oro en salto triple, Iker Ronce se adjudicó el oro en salto de longitud, mientras que Alfonso de la Peña se quedó con la plata; en los 100 metros planos, Leonardo Bencomo ganó plata; en los 100 metros femenil, Fátima del Ángel se quedó con el segundo lugar, al igual que José Manuel Arjona en lanzamiento de disco; siendo el último bronce para Ian Muñoz.