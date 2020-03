Tweet on Twitter

El comercio informal podría ser uno de los más afectados ante toda la situación que se vive en la actualidad, sin embargo, estas personas salen todos los días con las mismas ganas a trabajar, pues según sus palabras, viven al día, lo que saquen en una jornada laboral, les servirá para la comida que llevaran a su hogar.

El equipo de La i, platicó con algunas personas que se dedican a este tipo de negocios, mismo que comentaron que no pueden dejar de trabajar, pero que si están siguiendo las recomendaciones que son entidades por las autoridades de salud, ante el brote del coronavirus.

Externaron que ante todo la responsabilidad y la higiene son muy importantes para el trabajo que están realizando estos días, “si la cosa se pone muy fea, ni modos hay que cuidarnos, tampoco se trata de exponernos” así lo comentó el comerciante Raúl Chi.

Significaron que afortunadamente han tenido buena venta de sus productos, esto a pesar de que no hay mucha gente en la calle, debido a las recomendaciones sé que han emitido por las autoridades correspondientes sobre no salir si no es necesario.