Oficialmente se ha declarado un caso de la nueva cepa del coronavirus en México, esto ha puesto al país entero de cabeza, pues a pesar de que Hugo Lopez-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud externó que las instituciones de salud ya se encuentran listas para combatir este virus, los mexicanos han comentado sobre la ineficiencia de este sector, situación que ha llevado a unos cuantos a caer en pánico, pues comentan que no cuentan con los recursos necesarios para contrarrestar el Covid-19.

En Campeche el equipo de La i entrevistó a personas para preguntarles si creen que las instituciones del Estado están aptas para combatir este tema tan importante, resumiendo las opiniones de la gente, la respuesta fue un rotundo No, la gente no confía en sus instituciones, pues argumentan que para sacar una cita hay quienes esperan más de un mes, además de la falta de medicamentos, la mala atención, externaron que si en países de primer mundo esto se ha salido de control, en Campeche no se espera menos.

Comentaron que al sector salud campechano le hace falta mucho para poder atender algo de esta magnitud, cabe mencionar que hasta el momento no se ha registrado ningún caso en la Península, sin embargo las mismas autoridades están invitando a toda la ciudadanía a tomar las debidas precauciones.

Hay que mencionar que en algunas farmacias y ferreterías los cubrebocas se han agotado, en los supermercados el gel antibacterial y algunos desinfectantes igual se están agotando, sumándole que el algunos casos los precios han ido aumentado de poco a poco.

Es muy importante destacar que el turismo será un sector muy afectado por esta situación, agencias de viajes campechanas han externado que les han cancelado un promedio de 20 a 30 viajes nacionales e internacionales, pues con la alerta que se lanzó a nivel mundial la gente ya no quiere viajar, provocando que las ventas de estos negocios se vayan para abajo, situación que de igual forma podría ocasionar recorte de personal en estas empresas.