María Candelaria González Cajún, líder del pequeño comercio en Campeche, reviró en contra del ayuntamiento capitalino, en respaldo a los nanonegocios que expenden kilos mínimos de tortilla en sus establecimientos sin ser molinos.

Cajún, manifestó que así, como los molinos expenden abarrotes sin pagar impuestos por el giro, así las tienditas de la esquina están en su derecho de expender torrtillas en zonas donde no existen molinos cerca.

Sin embargo dijo, que la comuna pretende hacer valer un reglamento obsoleto por el enojo de unos cuantos, sin hace valer la ley de manera pareja.

La líder también hizo un llamado a los mototortilleros a unirse en lucha y sumarse a la causa que los motiva para lograr que la comuna los deje trabajar y eliminar la propuesta de los molinos que han presionando al ayuntamiento para que bloquee las ventas de tortilla en los abarrotes.

“O todos coludos o todos rabones, no pueden impedir que no se vendan kilos mínimos de tortilla en tiendas, mientras que las torillerias sí venden de todo. No nos vamos a dejar”.