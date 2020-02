Aunque ahora Alan Pulido está por iniciar una nueva aventura en la Major League Soccer con el Sporting Kansas City, los recuerdos con Chivas aún siguen presentes, fue así como en entrevista con ESPN aseguró que el Rebaño Sagrado trajo a buenos jugadores, pero ninguno de ellos consolidó ya su carrera.

“El equipo de Chivas lleva más de un año en que no están saliendo las cosas. No se ha logrado cumplir las expectativas que se tenían para este torneo. Se reforzaron muy bien, pero no son jugadores consagrados, son jugadores nuevos que llegan a un equipo con mucha presión”, señaló.

Sobre las razones de su salida del redil, el tamaulipeco reiteró que el deseaba seguir, pero nunca tuvo una charla con las cabezas del nuevo proyecto, Ricardo Peláez y Luis Ferando Tena.

“Nunca hablé con Peláez y Tena para que me dijeran si me tenían en sus planes. No quería salir de Chivas, fui el goleador. Había una plática pendiente y nunca se llevó a cabo. Decían que quería más dinero y eso no era así”, destacó el mexicano.

En ese sentido, Pulido confesó que si bien el salario con su nuevo equipo es motivante, lo que lo impulso a emigrar a la liga vecina fue el reto que representa empezar desde cero.

“No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un diálogo con la directiva y me busco Sporting. La oferta de Kansas fue motivante del lado del salario. Pero la parte deportiva es importante”, dijo Pulido.