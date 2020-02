Mujer esforzada

Aunque no todo “pinta” muy bien, todos los días son más los campechanos que siguen saliendo adelante con mucho esfuerzo y con una esperanza inquebrantable que avista un mejor mañana.

Es así como conocimos a la campechana María del Carmen Córdoba Te, quien continúa trabajando en el mercado Pedro Sáinz de Baranda luchando por sus tres hijos.

¿Cuántos años tiene?

“Yo tengo 50”.

¿Tiene hijos?

“Tres hermosos muchachos”.

¿Cuánto tiempo tiene trabajando en el mercado?

“Que es mío esto, 10 años. Pero anteriormente, tendría en total 29 años porque esto era de mi suegra y yo la venía a ayudar a partir desde que me casé. Aprendí del negocio, pero ella ya no está con nosotros y me dejó esto. Aquí estoy en el comercio, tratando de sacar adelante las cosas, porque las ventas están terribles. Vienen a cobrar y las cosas no se venden, y ¿con qué pagamos? Mientras creen que uno no quiera pagar, pero la verdad es que no sale”.

¿Qué productos comercializa?

“Frutas de temporada, la papaya, la toronja, el limón, la jícama, naranja agria, chile habanero, la yuca. Quisiera meter más cosas, pero no hay el presupuesto”.

¿Cuál es su horario de trabajo?

“Debería empezar desde la seis y si es posible antes, pero he tenido serios problemas de salud y no puedo venir a esa hora, por lo que empiezo a las 07, 07:30 hasta las 04 de la tarde todos los días”.

Pese a los obstáculos: ¿cómo se siente?

“Más que la verdad a mí me gusta, aparte de que me gusta, me anima mucho y trato de echarle muchas ganas, es que todavía me queda uno de mis hijos que está estudiando y que tengo que sacar adelante”.

¿Tiene algún consejo para las campechanas?

“Que no se rindan, que sigamos luchando; mientras Dios nos preste vida hay que seguir adelante. Aunque tengamos problemas de salud, no hay que desanimarnos, hay que seguir luchando en búsqueda de nuestro sustento”, terminó María del Carmen Córdoba Te.