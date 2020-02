¿Necesita Campeche más partidos políticos?

NO. “Soy neutral en la política. La verdad que no voto porque no es algo que me interese. Cada quien debe tomar su decisión para el 2021, pero en lo que a mí respecta no tengo intenciones por el momento”.

Ciudadana

Ama de casa

NO. “Pienso que no porque con los que tenemos basta y sobra. En el periodo pasado ejercí mi derecho al voto y estimo volver a hacerlo para el 2021, para tener un país mejor. Mi recomendación es que participemos en dicho ejercicio ciudadano”.

Luis Santamaría

Empleado

NO. “Casi no me interesa el tema político, tengo otras afinidades. Quizás no salga a votar en el 2021. Siempre son los mismos partidos, hemos pasado por todos y no nos han apoyado realmente”.

Ciudadana

Empleada

NO. “Con los que hay ahorita es demasiado, lo que pasa es que no nos han apoyado, eso es lo que pasa. Yo invertiría en infraestructura, en turismo, en el mejoramiento de los servicios para las colonias, que tanta falta les hace”.

Eynar Almeyda

Estudiante

SÍ. “Siempre nos gobiernan los mismos y no vemos avance. Siento que con los actuales partidos tenemos más crisis. Estoy a favor de que otros partidos lleguen al poder siempre y cuando sea para la mejoría de la ciudadanía, para nada más”.

Ciudadana

Ama de casa