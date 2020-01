Tweet on Twitter

No se presentarán reformas que atenten contra la libertad de expresión, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su “mañanera” al responderle a la periodista Denise Dresser, quien le preguntó si se comprometía a no promover leyes que permitan el “acoso judicial” contra los comunicadores. López Obrador se comprometió a que su gobierno no presentará una reforma penal que signifique un retroceso o atente contra las libertades.