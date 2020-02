No respetan el límite de velocidad

Por no guardar su distancia de seguridad aunado a la velocidad en la que se desplazaba, el conductor de un vehículo particular dañó una camioneta cuyo conductor hizo su alto al llegar al paso peatonal de la avenida Casa de Justicia, interviniendo agentes de vialidad, ya que no se llegaba a un arreglo, además de que el responsable no contaba con seguro vehicular.

Los daños materiales fueron valuados en cerca de los 7 mil pesos aproximadamente.

Del hecho tomaron conocimiento agentes de vialidad quienes abanderaron la circulación y tomaron conocimiento de lo sucedido.