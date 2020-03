No se suspende el Viacrucis

Tweet on Twitter

No se suspenderán las actividades programadas para Semana Santa, ni las escenificaciones del Viacrucis, mientras el coronavirus no llegue a Campeche, así lo expuso la iglesia católica, al mencionar que al momento no existe riesgo ni peligro de contagio en los eventos masivos.

El vocero de la Diócesis de Campeche, presbítero Gerardo Casillas, mencionó que las parroquias que siempre participan con el Viacrucis viviente, ya se encuentran listas, en preparativos para comenzar a ensayar, sobre todo la iglesia capellanía de Santa Ana, que como cada año es una de las más representativas con sus escenificaciones bien organizadas.

Sin embargo, si el covid-19 llegará al Estado la Diócesis se vería en la necesidad de suspender cualquier actividad que mantenga el cúmulo de personas, incluso, las celebraciones eucarística se llevarían a cabo sin la presencia de feligreses y se estarían transmitiendo vía redes sociales o medios de comunicación que quieran participar en estas actividades.