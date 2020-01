En la actual temporada 2019-2020 de la Liga Estatal Campechana de Béisbol, los Gigantes de Tenabo han apostado por los reclutas y han dejador un buen sabor de boca. Aunque el sistema de competencia no exige tener novatos.

Antes de iniciar la campaña, como parte de lo que se iba aplicar en la competencia, hubo la propuesta de tener un novato en el campo, algo que no fue aprobado por dos equipos: Villamadero y Candelaria y que les gusta jugar con peloteros hechos.

Los Delfines de la Unacar y Dorados de Ciudad del Carmen, también tenían activos a noveles peloteros sin que lo exigiera el reglamento. Por su parte Escárcega en muy pocas ocasiones utilizó a un novato.

Por su parte el mánager de Tenabo, Nelson Hoil, ha tenido fe en los Novatos. Han jugado de manera regular con la novena tenabeña: Arturo Gómez, segunda base, Arturo Uc, jardinero izquierdo, Eduardo Gómez, parador en corto y Eduardo Pérez, jardinero derecho.

En los juegos 5 y 6 de la postemporada jugados en Escárcega, regresó al equipo Óscar Valenzuela, de esta manera, habilitaron al veterano Mariano Bello en el izquierdo y Arturo Uc tuvo que salir del line up debido a su bajo rendimiento en la postemporada.

Las estadísticas a la ofensiva no son impresionantes, sin embargo Nelson Hoil, no ha hecho movimientos de sentarlos al no estar bateando de manera constante, además no hay tela de donde cortar, no tienen una banca confiable y algunos están jugando adoloridos, incluso el pitcher refuerzo venezolano José “La Máquina” Flores, ha tenido que agarrar turno al bat.

Los novatos

Son una piedra en el zapato, su bateo no quiere decir que están quemando la liga, pero han respondido a la hora cero.

Tenabo tenía que ganar el cuarto encuentro de la semifinal en Escárcega y lo consiguieron el domingo anterior, la pizarra les favoreció 4-2.

De las cuatro carreras, el 75% de las anotadas fueron remolcadas por jóvenes. En la segunda entrada con la casa llena, Arturo Gómez, acercó a su equipo 2-1 al recibir la base y entró de caballito el registro. En ese mismo acto, Eduardo Gómez con elevado de sacrificio al izquierdo empató el juego a dos carreras, en la sexta entrada tomaron ventaja y rompieron el empate con el hit remolcador del novato Eduardo Pérez, con ello Gigantes tenía la pizarra a su favor 3-2 y cerraron la cuenta en la séptima con hit impulsador de Jesús “Gato” García.

El bateo en los play offs de los novatos ha sido:

Eduardo Pérez, de Dzitbalché, marcha de 15-4 para un promedio de .267 para ser el mejor de los noveles, una carrera anotada, dos ponches, dos bases, dos carreras producidas y una base robada, el seybano se desempeña como jardinero derecho.

Eduardo “Monoso” Gómez, short stop que fildea de maravilla, batalla con el bateo tiene de 19-3 con .158 con cinco ponches y una carrera producida.

Arturo Gómez, oriundo de la capital campechana, segunda base va de 14-2 promediando .143, lleva un doble, dos carreras anotadas y una remolcada.

Arturo Uc, 100% tenabeño, jardinero izquierdo lleva .000 de bateo de 9-0 con siete ponches.