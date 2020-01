Nuevo entretenimiento

Tweet on Twitter

Share on Facebook

En el Estado, los videojuegos están presentes en buen número de hogares, siendo la distracción no sólo de jóvenes, sino también de adultos.

En relación con lo anterior, conocimos al joven Rodolfo Moo Cámara, un capitalino que destaca en este tipo de actividades.

Acompáñenos a leer más sobre el personaje del día.

¿Cuántos años tienes?

“Tengo 20 años”.

¿A qué te dedicas?

“Soy estudiante, estudio Licenciatura Ingeniera en Energía”.

¿Tienes hermanos?

“Somos tres”.

¿Cuáles son tus hobbies?

“Escuchar música me gusta mucho, ir a correr e ir al gimnasio”.

¿Qué te llama la atención de los videojuegos?

“Hace como dos o tres años tuve mi primer celular. Mi tío me enseñó un juego y fue que me metí a jugar con él. Siempre nos han gustado los juegos. Me gusta la competitividad, invertir tiempo para ser alguien fuerte en el juego”.

¿Qué dicen tus padres sobre esto?

“Ahorita por los estudios casi no juego mucho con la computadora o la consola porque te quitan mucho tiempo. Pero con la ventaja de ahorita, con los juegos de móvil, es más rápido, porque puedes jugar un rato: practicas, te diviertes y distraes un rato”.

¿Cuáles son tus preferencias en juegos?

“Me gustan los juegos de disparos, los online, y del celular”.

¿Has participado en torneos?

“Sí en varios. Me considero un buen jugador”.

¿Qué beneficios tiene jugar?

“En lo personal es uno de mis pasatiempos. El estudio es esencial, y si eres bueno en algún juego, tienes que aprovecharlo, pero no pierdas mucho tiempo”, dijo.