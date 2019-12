Hoy te presentamos el caso de un lector que nos contó su historia de misterios, si te ha pasado lo mismo, cuidado, hay cosas que jamás se podrán explicar.

“La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14 años de edad, por lo general sólo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto.

Una de tantas veces pude escuchar como alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era “normal” dentro de lo que ya me había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme pero mientras lo intentaba sentía como, lo que sea que estaba ahí, se enojaba y me gruñía.

Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa, sigo tratando de entender qué sucedió en esa ocasión”.