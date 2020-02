Tweet on Twitter

Share on Facebook

El parque y cancha de la Unidad Habitacional Colonial en la ciudad de Campeche goza hoy de una nueva imagen, gracias a la chamba que recibió hace unos seis meses aproximadamente.

Los campechanos explicaron que tal área de libre esparcimiento es una de las más concurridas, principalmente por las familias. El entorno colorido y articulado tanto para niños como grandes, propicia que esté constantemente visitado.

Sin embargo, los campechanos explicaron que no hay suficiente mantenimiento, pues los botes de basura casi siempre están hasta el tope, por lo que en derredor se satura de desechos.

Aunado con lo anterior, develaron que el alumbrado es muy pobre, por lo que no alcanza iluminar todo el lugar y por último, no menos importante; detallaron que casi no se ven rondines de la policía por el lugar.