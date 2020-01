Según los vecinos de la calle 10 con 23 de la colonia La Jimba en la ciudad de Seybaplaya, durante 10 años nadie les ha echado la mano para componer el mal estado de la cinta asfáltica, lo que ha ocasionado la inconformidad de todo el sector.

En relación con las quejas, los seybanos informaron que tanto la calle como la colonia han permanecido arrumbadas en el olvido por parte de las administraciones municipales, supuestamente por falta de recursos.

El colmo, señalaron, es que hace poco pavimentaron un tramo de la 10 pero en la colonia Guadalupe.

“Vinieron bacheando supuestamente la calle 10, pero dejaron de trabajar hasta el templo de la colonia Guadalupe; cuando la calle 10 termina hasta la 21 de La Jimba”, reveló la “señito” Maribel Uh.

Revelaron que tal situación pareciera empeorarse con las lluvias.

Otra situación que calificaron como negativa es la fuerte oleada delictiva. Y es que a pesar de los rondines de la Policía, a más de uno ya le dieron “baje” a sus pertenencias, ¿qué tal?

“Yo no sé, pero a cada rato se escucha que a un vecino le robaron esto, a otro le robaron otra cosa y así. A mí no me han robado gracias a Dios, pero sí se escucha que los robos están a la orden del día y eso que pasa más la patrulla después de lo que pasó en Seyba”, dijo María Can.

En otro sentido, los ciudadanos informaron que a diferencia de los perjuicios antes referidos, el servicio de alumbrado público, al igual que la recoja de basura, no fallan en ningún sentido.