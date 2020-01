Pide a la prensa que la respeten

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La cantante Alejandra Guzmán fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y explotó al verse perseguida por reporteros. “Respeten, respeten” repetía Alejandra a un grupo de personas con cámaras y micrófonos en mano, mientras ellos incidían en hacerle preguntas. “¿Por qué te enojas Ale?”.

La cantante les explicó que la estaban empujando y señaló a los reporteros. “Me están empujando y tengo una herida. Me están empujando él, ella y usted”, recriminó Alejandra mientras señaló a las personas.

“Déjenme en paz”, volvió a pedir mientras se daba la vuelta y caminaba por la fila para finalmente desaparecer del alcance de la prensa, quienes aún así la persiguieron hasta donde pudieron.

Tras el incidente, Alejandra Guzmán escribió un tuit explicando que ella nunca se ha negado a las entrevistas siempre y cuando sean con respeto.

“Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero RESPETO ante todo”, aclaró.

La cantante está en recuperación luego de someterse a una cirugía de emergencia. Apenas anteayer, “reapareció” en redes para compartir que se encontraba en una cama hiperbárica como parte de su tratamiento.

Alejandra Guzmán de nueva cuenta tuvo problemas con su cadera debido a una fallida operación para aumentar sus glúteos en el pasado. La nueva cirugía fue el 4 de enero y explicó que le quitaron “parte de lo malo” que se le quedó en el cuerpo tras intentar el aumento de glúteos.