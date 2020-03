En total desesperación se encuentran más de 150 cañeros del pueblo Villa Madero, debido a las afectaciones que provocó el fuego a sus planteles, siniestrando más de 700 toneladas de caña de azúcar, y tirando el esfuerzo de todo un año. Pese a que ayer se realizó el corte no hubo quien las levante, pues les dijeron que era materia prima de mala calidad. Sin embargo, denunciaron que tal excusa es falsa rotundamente, ya que toda la vida se han dedicado al campo y a la vara, por lo que calificaron como una cuestión personal por parte del dirigente de la CNC, Ambrosio López Delgado, al impedirle el zafrado, ya que externaron que por parte del Ingenio no hay ningún pero.

Entre los afectados, la ama de casa Yazmín del Carmen Tún Pech aseveró que con la quema de las 4 hectáreas de su esposo, también se “chamuscaron” sus esperanzas, debido a que no tiene recursos para las terapias de su hija de 11 años de edad quien padece de parálisis cerebral.

“No es posible que nos haga esto don Ambrosio, porque demasiado lo hemos apoyado. Yo he ido a hablar lo de la caña y me ha negado que él no puede hacer nada por eso. Tenía que llevar a mi hija a las terapias y lo suspendí porque no tengo dinero, somos campesinos, lo poquito que recibimos lo ahorramos para invertirlo en la caña. Con eso sobrevivimos. Le pedí el favor para que entrara la caña de mi esposo y me dijo que no podía hacer nada porque sino se iban a ir en contra de él. ¿Qué tanto odio nos tiene?”, denunció Yazmín Tún.