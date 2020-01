El hecho de que el Episcopado haya solicitado a legisladores y al Gobierno Federal eliminar la prescripción en los casos de abuso sexual, ello, ayudaría a romper con el macabro estigma del encubrimiento de la “iglesia” durante décadas de estos casos.

En México, el plazo es de 10 años. “Es injusto porque el mal perdura a lo largo de la vida de aquel que ha sido víctima”, así lo reconoció el Observatorio de Violencia de Género en voz de Estela Reyes, titular de Comunicación Social de la Organización quien pronunció que los legisladores deberían contemplar que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual no prescriban. Según las estimaciones, la mayoría de las víctimas comienzan a hablar a partir de los 35 años.

La ampliación del periodo de prescripción ya ha sido contemplada en varias iniciativas de ley a nivel federal y estatal en México, en línea con otras propuestas de países como España, Francia o Alemania. En Reino Unido, en algunas entidades de Estados Unidos o, como se plantea aplicar en Chile, no prescriben nunca.

Por otra parte, la iglesia católica reveló que de los 217 sacerdotes expulsados del orden episcopal por presuntos abusos sexuales, 2 son de Campeche; así lo reconoció el Presbítero Gerardo Casillas, vocero de la Diócesis de Campeche, quien negó que sea incoherente el hecho de solicitar al gobierno Federal elimine la prescripción por estos delitos. Expuso que aunque aquí en el Estado no se tiene un conteo exacto de cuántos sacerdotes se han visto involucrados en estas atrocidades porque no han sido denunciados por temor de las víctimas. Solo se mantienen dos procesos jurídicos que hasta el momento no han sido resueltos por la misma autoridad. Sin embargo, luego de que se anunciara a inicio de este año, la entrada en función del Centro Diocesano para la atención de niños y adultos que han sufrido algún tipo de violación sexual en Campeche, no han recibido denuncia alguna.