Por culpa de los perros

Por no tener la precaución debida y al no divisar a unos perros que transitaban a la orilla de la vía federal, un automovilista impactó a los caninos, al grado de romper parte de su facia dañando seriamente el radiador por lo que no pudo continuar su viaje.

Los hechos se originaron a las 8:35 horas de ayer, justo cuando la central de radio de la policía de Hecelchakán recibió un reporte indicando que un vehículo se encontraba descompuesto en la carretera federal a la altura del Vivero de Pomuch.

En el lugar un sujeto identificado como Juan, de 44 años de edad, indicó ser el conductor del vehículo, quien avisó a su aseguradora.