Verónica Castro dijo que la fama es una porquería, no sirve para nada, y el dinero no le interesa, confesó en una entrevista para Latinus, el nuevo programa de Galilea Montijo.

“El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa”, insistió la actriz. La entrevista con Verónica Castro estrena este nuevo programa de Galilea Montijo, quien se dijo muy contenta de tener a la actriz de “Los Ricos también lloran” como su invitada.

Durante la charla, Verónica Castro recordó las palabras que le dirigió María Félix cuando se conocieron durante su nombramiento como “El Rostro del Heraldo” en 1970.

“Yo hacía fotonovelas, por ahí de 1966, hacía la promoción de un programa de Manuel ‘El Loco’ Valdés, ‘Operación Ja ja’, mi rostro aparecía en los créditos del programa”, explicó la actriz.

Tiempo después Raúl Velasco la invitó a participar en “El Rostro del Heraldo”, premio que otorgaba El Heraldo de México, que por poco, no gana: “como había aparecido en pantalla ya no podía participar, sin embargo, como tres días antes de la presentación me llamaron para decirme que siempre sí era yo”.

Verónica Castro pidió que María Félix fuera su madrina, quien esa noche le diría una frase que marcó su carrera en lo sucesivo.

“Yo creía que era el sueño de una princesa. Ese día presentaron a José José como La Voz del Año, y María Félix estaba sentada con el dueño del periódico”, vonfesó a Galilea Montijo.

“Estaba muy nerviosa y luego de que nos presentaron, me llevan a conocer a María y me dice ‘sí, eres muy linda, ojalá lo sepas aprovechar’ y se me quedó, creo que sí le saqué jugo, ahí comenzó todo”, afirmó Castro.