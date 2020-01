Posible aumento al transporte público

Tweet on Twitter

El tema del transporte público es algo que ha estado sonando mucho en los últimos días, pues diferentes concesionarias están abogando para lograr un posible incremento en las tarifas, aseguran que por el alto precio de los combustibles pagan más de lo que ganan, por lo cual quieren implementar un aumento a sus costos, hasta el momento se desconoce a cuanto quieren subir el pasaje.

Hasta el momento las autoridades competentes no han dado una respuesta, por lo cual esta situación se encuentran aún sobre la mesa y se tendrá que discutir, externan que no quieren dañar la economía de los campechanos, por lo cual realizaran estudios y análisis para saber si es factible o no autorizar dicho aumento.

Los usuarios del transporte público han externado su molestia ante esta situación, ya que afirman que el servicio por parte de algunos choferes es pésimo, así como existen unidades que están en muy mal estado.

“No es posible que quieran aumentar el costo del pasaje, hay camiones que están todos rotos, choferes que juegan a las carreritas exponiendo la vida de las personas, que mejoren su servicio y así la gente no se va a quejar si suben el precio” externó Virginia Esquivel, ama de casa y usuaria del transporte público.