Precaución

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Amanda, originaria de Alvarado, Veracruz y que desde adolescente se dedica a la lectura de cartas españolas, en su paso por Campeche mencionó que se debe tener mucho cuidado con lo que se que comunica y cómo se comunica, que será el talón de Aquiles de los campechanos en este 2020.

En consulta con La i, Amanda recalcó que gracias a las nuevas tecnologías en comunicación como son las Redes Sociales, los campechanos se verán sumergidos en dimes y diretes, sobre todo en el ámbito político, pero que al final sólo afectará a los ciudadanos que no sabrán quién dice la verdad, por ello aconseja a no hacer mucho caso a lo que se publica en redes.

Otro de las cosas que pronostica para el 2020 es que el estado, así como gran parte del país, pasará por situaciones económicas difíciles, “Campeche está estancado en cuestión de economía, y no hay intenciones que nadie lo solucione, muchas promesas pero nada será realidad, es cuestión de tener paciencia, faltará trabajo, así que el que tenga chamba, que la cuide” dijo la señora.

Sobre el clima dijo que será un año caluroso, pero normal, no hay preocupación por huracanes, pero sí, vienen uno o dos aguaceros que provocará daños materiales en varios municipios.

Amanda vio problemas en la fe, comentó que alguna organización religiosa andará en el ojo del huracán, y aconseja a los campechanos separar lo que es Dios de las organizaciones.

Sin embargo, dijo que será un año con muchas sorpresas para todos, cambios que si no tienes la mente abierta pueden afectar.

“Dos volcanes harán erupción, habrá terremotos fuertes en varias partes del mundo, y los más interesante que se sabrá de un descubrimiento que cambiará muchas cosas” comentó.

La trabajadora de cartas mencionó que es un año para la reflexión, para encontrarse con la naturaleza y de reconciliación, no al gasto excesivo, no a la vanidad y no a la maldad, el demonio siempre anda viendo debilidades.

“El pasado estará más presente que nunca, y será una guía para nuestro futuro, todos venimos de un pasado” comenta.

“Recomiendo la oración, no importa la religión, sí vienen cosas difíciles para todos, y aunque no sé de forma directa, sí nos afectaran, recuerden que el mundo se tiene que regenerar ya que es la ley de la vida”. “Campeche es un estado tranquilo y así seguirá, pero sí hace falta que los ciudadanos se medio despierten, es momento de decir basta a los abusos” recomienda.