Prefiere ser novia que esposa

Aunque son una de las parejas más sólidas dentro del medio de los espectáculos, la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué no parecen tener ninguna prisa por convertirse en marido y mujer, pese a que tienen casi una década juntos y han procreado dos hijos.

En el programa 60 minutes, Shakira dio que la razón por la que han preferido mantenerse solamente como novios.

“El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”, explicó al respecto la colombiana.

“Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”, agregó luego con picardía, al tiempo que cruzaba las miradas con el defensor del Barcelona.

Shakira dijo, recordando el inicio de su relación, que ella no estaba interesada en el fútbol y no sabía quién era Piqué, pero que le apreció guapo.