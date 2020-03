El sábado 14 de marzo inician los juegos de preparación de los Piratas de Campeche y se estarán enfrentando a los Leones de Yucatán en Telchac Pueblo a las 13:30 horas. Será el primero de siete juegos que tienen programados con los selváticos.

Se tienen programados 15 juegos de preparación. Son siete juegos ante Leones de Yucatán, cuatro con Olmecas de Tabasco, tres con la Selección Cuba y uno ante los Tigres de Quintana Roo:

Sábado 14 de marzo: Telchac Pueblo, Yucatán, Vs. Leones. Domingo 15 marzo: Espita, Yucatán Vs. Leones. Lunes 16 marzo: Chetumal, Quintana Roo Vs. Tigres. Martes 17 marzo: Calkiní, Camp. Vs. Cuba. Miércoles 18 marzo: Ciudad del Carmen Vs. Cuba. Jueves 19 marzo: Campeche VVs. Cuba. Martes 24 marzo: Villahermosa, Tab. Vs. Olmecas. Miércoles 25 marzo: En Tabasco Vs,, Olmecas. Jueves 26 marzo: en Tabasco Vs. Olmecas. Sábado 28 marzo: en Valladolid, Yucatán. Vs. Leones. Domingo 29 marzo: en Hopelchén, Camp. Vs. Leones. Miércoles 1 abril: Tixkokob, Yuc. Vs. Leones. Jueves 2 abril: Mocochá, Yuc. Vs. Leones. Viernes 3 abril: Tekax, Yuc. Vs. Leones. Domingo 5 abril: Candelaria, Camp. Vs. Leones. La inauguración de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol será el martes 7 de abril y los Piratas de Campeche recibirán en serie de tres juegos a los Tigres de Quintana Roo.