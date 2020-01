Tweet on Twitter

De nueva cuenta, el hijo del actor y cantante Will Smith volvió a generar la duda en cuanto a su sexualidad, pues aunque ha tenido relaciones con mujeres, también se ha considerado la posibilidad de que le gusten los hombres.

En la pasada entrega de los Grammy, el joven volvió a desatar la polémica, pues para celebrar la victoria del rapero Tyler the Creator, aseguró mediante un tuit que “su novio” ganó un Grammy.

Aunque para muchos ha sido sorpresivo el tuit de Jaden, otros más solo están confirmando lo que vienen pensando hace algunos años.

Fue hace dos años cuando Jaden Smith declaró con orgullo, que el rapero Tyler the Creator era su novio.

El hijo de Will, decidió utilizar el escenario de Festival Camp Flog Gnaw Carnival allá por 2018, para declararle su amor al rapero.

En ese entonces Jaden dijo:

“Solo quiero decir que Tyler the Creator, es el mejor amigo del mundo, y lo quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu*#%$ novio. Y ha sido mi novio durante toda mi pu*#$% vida”.

A esta declaración Tyler simplemente negó lo dicho por Jaden.

Sin embargo, poco tiempo después el hijo de Smith volvió a reiterar su declaración de amor a través de su cuenta de Twitter.

En ese tuit el joven escribió que, ya nadie -ni siquiera Tyler- podría negar lo evidente, y que estaba loco para restar importancia a tanta efusividad romántica.

No lo niega

Cabe destacar que Tyler the Creator, públicamente nunca dio alguna declaración que afirmará o negará lo dicho por Jaden. Tanto Jaden Smith como Tyler the Creator, han mostrado un lado gay que parece ser parte de su persona y no un truco publicitario.