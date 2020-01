Presume su tarjeta del Inapam

Tweet on Twitter

A unos días de cumplir 65 años, Lucía Méndez confirmó ante las cámaras del programa “Hoy” que ya cuenta con su tarjeta del INAPAM, la cual otorga descuentos a personas de la tercera edad.

La actriz, quien presentó el relanzamiento de la telenovela “El extraño retorno de Diana Salazar”, dijo que se siente cómoda con su edad.

“Ay claro, ya la tengo. Estamos en la tercera edad y estoy muy feliz de que me descuenten”, comentó la actriz y cantante ante los medios.

Solo protagónicos

También se mostró convencida acerca de lo que próximamente podría hacer en su carrera, pues afirmó que ella no puede aceptar papeles que no sean de protagonista.

“Yo no puedo hacer un proyecto en el que yo no sea protagónica. No es que sea ‘la diva Lucía Méndez’, es que tengo una trayectoria”.

Méndez impactó con su look al presentar su telenovela con unos pupilentes verdes al estilo zombie.

“Esta historia, estrenada en 1988, fue supervisada por Guillermo del Toro en sus efectos especiales… Ahora, será estrenada el 27 de enero por TLnovelas… esperemos que tenga éxito”, dijo Méndez.

“Mis amores, no se pierdan mañana sábado 25 de enero a las 8:00 p.m. “El show de las TLNovelas” de “El Extraño Retorno de Diana Salazar”. Los esperan muchas sorpresas…, publicó en su cuenta de Instagram.